Смерть Джилл Собул подтвердил ее менеджер Джон Портер. Ей было 66 лет. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Reuters.

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В пятницу, 2 мая, Джилл Собул должна была выступить в своем родном городе Денвер, чтобы представить треки из своего автобиографического мюзикла Fck 7th Grade, что в 2023 году номинировали на премию Drama Desk Award. Вместо этого состоится бесплатное мероприятие в память о певице.

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Что известно о Джилл Собул