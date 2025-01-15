Як сьогодні живе учасниця 5 сезону "Х-Фактора" Валерія Симулик, яка покинула Україну

За часів "Х-Фактора" Валерію називали однією з наймиліших учасниць. Ба більше, багатьом вона нагадувала виконавицю Адель.

Валерія родом із Харкова. Дівчина з п'яти років займалась вокалом, згодом додала бальні танці та фортепіано. Перші перемоги вона здобула на проєкті "Україна має талант", де стала півфіналісткою, а на Чорноморських іграх отримала гран-прі. Як склалась кар'єра Симулик, де вона зараз і чим займається, читайте в матеріалі Show 24.

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"Х-Фактор" і подальша діяльність

Валерія прийшла на кастинг 5 сезону "Х-Фактора" та зуміла пройти в наступні етапи. Вона стала підопічною Івана Дорна.

Валерія Симулик – Set Fire To The Rain ("Х-Фактор 5"): дивіться відео онлайн

На жаль, за крок до фіналу одразу дві конкурсантки з команди Дорна покинули шоу – Валерія Симулик і Олеся Матакова. За головний приз боротьбу продовжили: Дмитро Бабак, тріо "Екстрім" і Кирило Каплуновський.

До слова, виступати на сцені дівчина вирішила після смерті бабусі, яка була співачкою.

Після її смерті я вирішила стати не просто артисткою, а справжньою легендою,

– розповідала Валерія.

На "Х-Факторі" виконавиця планувала витратити головний приз, у разі перемоги, на навчання в Америці. Однак співачка виграшу не здобула, проте мрію про США таки здійснила.

Особисте життя

Невідомо як складалась любовна сфера у житті Симулик, однак сьогодні вона точно щаслива, адже знайшла другу половинку. Її обранця звуть Владислав Ткаченко. Пара проживає у Маямі, США.

Валерія Симулик зі своїм обранцем / Фото з інстаграму Владислава

5 листопада 2024 року співачка повідомила, що вони з Владиславом одружились.

Валерія Симулик вийшла заміж / Скриншот з інстаграму

Де зараз і чим займається Валерія Симулик

Ми вже згадували, що виконавиця живе в Америці. За океаном артистка продовжила творчу діяльність. Вона продовжує записувати пісні та випускає альбоми. До слова, роботи Валерія підписує іменем VESTA.

Vesta – I AM A FIRE: дивіться відео онлайн

Крім того, дівчина займається танцями, чим активно ділиться у соцмережах. Варто нагадати й те, що Валерія родом із Харкова. Міста, яке щоденно потерпає від російських обстрілів. В інстаграмі співачки немає дописів чи вибраних сторіс, які були б присвячені темі війни.

Інстаграм-сторінка Валерії Симулик / Скриншот з інстаграму

Днями співачка опублікувала черговий допис, у якому зазначила, що молиться за жертв, які постраждали внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі, однак за щоденних загиблих і постраждалих в Україні дівчина чомусь не згадує.

Валерія Симулик підтримала жертв пожеж у Лос-Анджелесі / Скриншот з інстаграму

Чи повернеться Симулик колись до України – невідомо. Наразі її життя складається далеко за океаном.