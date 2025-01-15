Валерия родом из Харькова. Девушка с пяти лет занималась вокалом, впоследствии добавила бальные танцы и фортепиано. Первые победы она получила на проекте "Украина имеет талант", где стала полуфиналисткой, а на Черноморских играх получила гран-при. Как сложилась карьера Симулик, где она сейчас и чем занимается, читайте в материале Show 24.

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"Х-Фактор" и дальнейшая деятельность

Валерия пришла на кастинг 5 сезона "Х-Фактора" и сумела пройти в следующие этапы. Она стала подопечной Ивана Дорна.

Валерия Симулик – Set Fire To The Rain ("Х-Фактор 5"): смотрите видео онлайн

К сожалению, за шаг до финала сразу две конкурсантки из команды Дорна покинули шоу – Валерия Симулик и Олеся Матакова. За главный приз борьбу продолжили: Дмитрий Бабак, трио "Экстрим" и Кирилл Каплуновский.

К слову, выступать на сцене девушка решила после смерти бабушки, которая была певицей.

После ее смерти я решила стать не просто артисткой, а настоящей легендой,

– рассказывала Валерия.

На "Х-Факторе" исполнительница планировала потратить главный приз, в случае победы, на обучение в Америке. Однако певица выигрыша не получила, но мечту о США таки осуществила.

Личная жизнь

Неизвестно как складывалась любовная сфера в жизни Симулик, однако сегодня она точно счастлива, ведь нашла вторую половинку. Ее избранника зовут Владислав Ткаченко. Пара проживает в Майами, США.

Валерия Симулик со своим избранником / Фото из инстаграма Владислава

5 ноября 2024 года певица сообщила, что они с Владиславом поженились.

Валерия Симулик вышла замуж / Скриншот из инстаграма

Где сейчас и чем занимается Валерия Симулик

Мы уже упоминали, что исполнительница живет в Америке. За океаном артистка продолжила творческую деятельность. Она продолжает записывать песни и выпускает альбомы. К слову, работы Валерия подписывает именем VESTA.

Vesta – I AM A FIRE: смотрите видео онлайн

Кроме того, девушка занимается танцами, чем активно делится в соцсетях. Стоит напомнить и то, что Валерия родом из Харькова. Города, который ежедневно страдает от российских обстрелов. В инстаграме певицы нет сообщений или избранных сторис, которые были бы посвящены теме войны.

Инстаграм-страница Валерии Симулик / Скриншот из инстаграма

На днях певица опубликовала очередное сообщение, в котором отметила, что молится за жертв, пострадавших в результате пожаров в Лос-Анджелесе, однако за ежедневных погибших и пострадавших в Украине девушка почему-то не вспоминает.

Валерия Симулик поддержала жертв пожаров в Лос-Анджелесе / Скриншот из инстаграма

Вернется ли Симулик когда-то в Украину – неизвестно. Сейчас ее жизнь складывается далеко за океаном.