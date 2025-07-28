Перевершив Тимошенка та "Курган & Agregat": Байдак зібрав рекордну суму для Сил Оборони України

Український комік Василь Байдак завершив свій масштабний благодійний стендап-тур Європою. За 35 днів він провів 32 виступи у 27 містах 18 країн та зібрав рекордні 20 574 355 гривень на потреби українських військових.

Це абсолютний рекорд серед українських артистів: Байдак перевершив навіть Антона Тимошенка та гурту "Курган & Agregat". Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку коміка.

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Благодійний тур Василя Байдака тривав 35 днів. Стендапи пройшли у Кракові, Варшаві, Амстердамі, Празі, Стокгольмі, Парижі, Барселоні, Тель-Авіві та інших містах Європи. Окрім квитків на свої виступи, Василь продав 1332 благодійні лоти.

Усі кошти – 100% з квитків та благодійних аукціонів – передаються на допомогу військовим.

Я вам дуже вдячний, що ви купуєте лоти, купуєте квитки. Ви крейзі. Якби не ви, цього б не було. Але якби не я – вам би не було куди йти,

– з іронією написав Василь.

Байдака підтримало чимало українських зірок: Єфросиніна, Астаф'єва, Федишин, Анатоліч, Козловський – всі вони в коментарях написали слова вдячності та захоплення гумористом.



Українські зірки привітали Василя Байдака / Скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, що стендапер Антон Тимошенко також нещодавно завершив благодійний тур Європою. За 1,5 місяця він виступив у 29 містах і зібрав понад 20 мільйонів гривень, перевершивши власний попередній рекорд у 11 мільйонів.

Водночас гурт "Курган & Agregat" у рамках благодійного туру Україною зібрав 19 468 850 гривень для Сил Оборони.