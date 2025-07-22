Тимошенко назвав суму, яку вдалося зібрати для Сил оборони України. Відповідний допис стендап-комік опублікував в інстаграмі, інформує Show 24.

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Антон Тимошенко розповів, що під час європейського туру планував перебити свій рекорд – 11 мільйонів гривень. Так, на допомогу українському війську вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень.

Це прям багато грошей. Може, для вас ні, бо ви придумали дизайн Лабубу. Я чекаю лише класні коментарі під цим постом. Дякую всім, хто купляв квитки й лоти. Лотів було близько 900-1000, включаючи іноді особисті речі людей, які вони забули, тож дякую, що забули!,

– написав Тимошенко.

Стендап-комік подякував усім, хто підтримував його під час туру, зокрема команді, а також людям, які допомагали з організацією. Антон додав, що в серпні на його сайті з'явиться запис нового сольника з цього туру.

Антон Тимошенко зібрав понад 20 мільйонів гривень / Фото з інстаграму стендап-коміка

Реакція мережі

Володимир Дантес : "Антон! Що ти робиш?! У мене немає стільки гордості, щоб пишатись тобою".

: "Антон! Що ти робиш?! У мене немає стільки гордості, щоб пишатись тобою". Маша Єфросиніна : "Ніхто не уявляє, скільки прикладено сил та здоров'я на цей показник! Але гордість за тебе переповнює страшенно".

: "Ніхто не уявляє, скільки прикладено сил та здоров'я на цей показник! Але гордість за тебе переповнює страшенно". Ірина Федишин : "Круто! Молодець!"

: "Круто! Молодець!" Женя Янович : "Антоне, ніхто стільки не робив для відбілювання прізвища Тимошенко. Моя повага".

: "Антоне, ніхто стільки не робив для відбілювання прізвища Тимошенко. Моя повага". Василь Байдак: "Ого! Вітаю! Ти – машина! Дякую, що заставляв мене продавати більше лотів, хоч сам того і не знав".

Нагадаємо, раніше гурт "Курган & Agregat" назвав суму, яку зібрав на потреби військових під час благодійного туру Україною. Артисти об'їздили понад 15 міст та презентували альбом "Поле каніфолі".