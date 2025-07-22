Тимошенко назвал сумму, которую удалось собрать для Сил обороны Украины. Соответствующее сообщение стендап-комик опубликовал в инстаграме, информирует Show 24.

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Антон Тимошенко рассказал, что во время европейского тура планировал перебить свой рекорд – 11 миллионов гривен. Так, на помощь украинской армии удалось собрать более 20 миллионов гривен.

Это прям много денег. Может, для вас нет, потому что вы придумали дизайн Лабубу. Я жду только классные комментарии под этим постом. Спасибо всем, кто покупал билеты и лоты. Лотов было около 900-1000, включая иногда личные вещи людей, которые они забыли, поэтому спасибо, что забыли!,

– написал Тимошенко.

Стендап-комик поблагодарил всех, кто поддерживал его во время тура, в частности команде, а также людям, которые помогали с организацией. Антон добавил, что в августе на его сайте появится запись нового сольника с этого тура.

Антон Тимошенко собрал более 20 миллионов гривен / Фото из инстаграма стендап-комика

Реакция сети

Владимир Дантес : "Антон! Что ты делаешь?! У меня нет столько гордости, чтобы гордиться тобой".

: "Антон! Что ты делаешь?! У меня нет столько гордости, чтобы гордиться тобой". Маша Ефросинина : "Никто не представляет, сколько приложено сил и здоровья на этот показатель! Но гордость за тебя переполняет ужасно".

: "Никто не представляет, сколько приложено сил и здоровья на этот показатель! Но гордость за тебя переполняет ужасно". Ирина Федишин : "Круто! Молодец!"

: "Круто! Молодец!" Женя Янович : "Антон, никто столько не делал для отбеливания фамилии Тимошенко. Мое уважение".

: "Антон, никто столько не делал для отбеливания фамилии Тимошенко. Мое уважение". Василий Байдак: "Ого! Поздравляю! Ты – машина! Спасибо, что заставлял меня продавать больше лотов, хоть сам того и не знал".

Напомним, ранее группа "Курган & Agregat" назвала сумму, которую собрала на нужды военных во время благотворительного тура по Украине. Артисты объездили более 15 городов и презентовали альбом "Поле канифоли".