Це зробили задля функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До речі "Бумбокс" і ще один відомий гурт отримали статус критично важливих в Україні

Згідно з наказом Мінкультури, "Суперсиметрія" та "Підпільний стендап" відповідають критеріям підприємств, які є критично важливими, аби забезпечити функціонування економіки та життєдіяльність населення в особливий період, а також – потреби Збройних Сил України та інших військових формувань.

Статус критично важливих підтверджено або надано й таким компаніям:

ТОВ "Медіацентр "Вісті"

ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія")

ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія")

ТОВ "Дідживан" (УНІАН ТБ)

ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна"

ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля")

ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді")

ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна")

АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус"

ТОВ "Українська радіо група"

ДП "Національний центр Олександра Довженка"

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

А також: ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт"; ТОВ "Нью фрідом"; ТОВ "Поларт"; ТОВ "Новий обрій"; ТОВ "НФ"; ТОВ "ПКА Груп"; ТОВ "Діджиталс солюшнс"; ТОВ "СЕС Сіріус Україна".

Наразі Святослав Вакарчук і Святослав Загайкевич не прокоментували надання їхнім компаніям статус критично важливих.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило статус критично важливих низці ЗМІ: ВВС, "УНІАН ТБ", "Белсат ТБ", Укрінформ, "Наше радіо", НСТУ та Associated Press.