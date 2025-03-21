Для середніх глядачів: стендап-комік Василь Байдак висловився про гумор студії "Квартал 95"

Стендап-комік Василь Байдак висловився про гумор студії "Квартал 95". Під час повномасштабного вторгнення команда часто потрапляла у скандали через свої недоречні жанри та сценки.

За словами Байдака, гумор "Кварталу 95" – для середніх глядачів. Про це він сказав у подкасті "СучЦукрМуз", передає Show 24.

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Василь Байдак зазначив, що не може об'єктивно оцінювати творчість студії "Квартал 95", адже не дивиться, те, що вони випускають. Зокрема через те, що контент творчого об'єднання – не цікавий.

Там працюють сценаристи, які дійсно викупають, які знаються в комедії. Бо я думав, що там працюють люди, які не шарять, а там працюють люди, які шарять. Але вони свідомо б'ють в таку якість гумору, щоб він зайшов більшій кількості глядачів,

– висловився він.

Василь Байдак у подкасті "СучЦукрМуз": дивіться відео онлайн

Скандал навколо фільму "Раша гудбай"

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через фільм "Раша гудбай" виробництва студії "Квартал 95", який має вийти у кінотеатрах 27 березня. У стрічці розповідається про пропагандистку з окупованої Горлівки, яка мала евакуюватися до Москви, але помилково опинилася в Ужгороді. Через такий розвиток подій жінка вчить сина говорити всім, що вони приїхали з Маріуполя та ховалися від бомб на "Азовсталі".

Співзасновника проєкту "Мобільні лікарі" та переселенця з Маріуполя Олександра Бухтіяра обурило те, що героїня фільму висловлюється про місто Марії та "Азовсталь" у гумористичному контексті. Під дописом чимало людей підтримали чоловіка й розкритикувала гумор "Кварталу 95".