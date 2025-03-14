Помер автор "Рутенії" та лавреат Шевченківської премії Василь Чебаник

У четвер, 13 березня, пішов з життя український художник-графік, книжковий ілюстратор та педагог Василь Чебаник. Він також є лавреатом Шевченківської премії та автором абеткової графіки "Рутенія".

Про це повідомили у фейсбуці Національної академії мистецтв України, пише Show 24. Чебанику був 91 рік.

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Василь Чебаник народився 5 серпня 1933 року в селі Клішківці Чернівецької області. У 1963 році він закінчив Київський художній інститут. У цьому ж закладі у 1962 році почав викладати на кафедрі графічних мистецтв. З 2000 до 2004 року був професором кафедри графічних мистецтв та кафедри дизайну Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури (НАОМА).

Василь Чебаник є заслуженим діячем мистецтв України. Він займався книжковою графікою, мистецтвом шрифту, створював художнє оформлення та ілюстрації до книг: "Камінний господар" та "Досвітні вогні" Леся Українки, "Голосіївська осінь" Максима Рильського, "Так ніхто не кохав" Володимира Сосюри та інших.

У 2019 році став лавреатом Національної премії імені Тараса Шевченка за проєкт "Графіка української мови". Шрифти Василя Чебаника використовують Національна академія мистецтв України, Національна академія образотворчого мистецтва й архітектури, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Редакція Show 24 висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя Чебаника!

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