Василю Шкляру – 75: де зараз автор роману "Чорний ворон․ Залишенець"

Василь Шкляр – відомий український письменник, якого вважають одним із наймістичніших. Віддані шанувальники знають, що він реалізував себе не тільки у письменництві, а й журналістиці.

У день його народження 24 Канал розповість про його біографію, творчий шлях і чим Василь Шкляр займається зараз.

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Творчий шлях

Письменник народився 10 червня 1951 року на Черкащині. Навчався на філологічному факультеті у Київському виші. Василь навіть потрапив на студентський обмін і продовжив навчання у Єреванському університеті.

У якийсь момент його діяльність пов'язалась із журналістикою. Шкляр висвітлював події з "гарячих точок", а також був прессекретарем Української республіканської партії (1991-1998) та балотувався до парламенту від партії УКРОП (2015-2020).

Василь Шкляр у Чикаго / Фото з фейсбуку

Перші літературні твори з'явились на світ у 1970-х роках, а романи та повісті – 1980-ті.

"Перший сніг" (1977);

"Де твій Остап, Соломіє?" (1979);

"Живиця" (1982);

"Праліс" (1986);

"Ностальгія" (1989);

"Елементал" (2001);

"Кров кажана" (2003);

"Маруся" (2014) та багато інших.

Однак справжнім літературним проривом для письменника стали такі твори: "Ключ" (1999 рік) – містичний детектив про журналіста, "Чорний ворон. Залишенець." (2009 рік) – роман описує боротьбу повстанців Холодного Яру проти радянської окупації у 1920-х роках, "Троща" (2017 рік) – події твору присвячені трагічним долям підпільників УПА, "Характерник" (2019 рік) – містико-історичний роман про Запорізьку Січ 17 століття, "Рік шершня" (2024 рік) – розповідає про події сучасної війни.

Книга "Рік шершня" / Фото з мережі

З 2000 по 2004 роки Василь був головним редактором видавництва "Дніпро". У 2019 році у кінопрокати вийшла екранізація роману "Чорний ворон. Залишенець" під назвою "Чорний ворон".

Трейлер фільму "Чорний ворон": дивіться відео онлайн

У 2011 році Василя Шкляра визнали лауреатом Шевченківської премії за цей роман, однак він відмовився, мотивуючи своє рішення, як протест з приводу того, що Міністерство освіти України очолює "українофоб Дмитро Табачник". Однак за всю свою творчу діяльність письменник отримав багато інших нагород: "Золоте перо", "Золотий Бабай", "Коронація слова", "Спіраль століть", міжнародна премія в жанрі фантастики у номінації "За найкращу україномовну фантастику" тощо.

Що стосується особистого життя, то у чоловіка є кохана дружина Валентина. Письменник присвятив їй багато ніжних і чуттєвих рядків.

Василь Шкляр з дружиною / Фото з фейсбуку письменника

Де зараз Василь Шкляр?

Хто не знав, то з початку 2000-х років Шкляр заборонив перекладати свої твори російською мовою. Василь часто їздить на фронт й досі залишається одним із тих письменників, чиє слово має вагу в інформаційній та культурній війні.