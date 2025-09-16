Син Василя Зінкевича вперше розповів подробиці про маму та їхні стосунки з батьком
- Василь Зінкевич-молодший розповів, що його мати, колишня дружина Василя Зінкевича, була професійною танцівницею.
- Після розлучення сини залишилися з батьком.
Український співак Василь Зінкевич завжди оберігав своє приватне життя від публічності. Відомо, що в нього є двоє синів – Василь та Богдан. Про їхню матір, колишню дружину артиста Людмилу, доволі мало інформації.
Нещодавно старший син, Василь Зінкевич-молодший, у своєму інтерв'ю поділився кількома фактами про сім'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на Hromadske.
Так, з'ясувалося, що колишня дружина виконавця була професійною танцівницею, тому часто їздила на гастролі. Сам співак теж багато працював у цей час, тож у вихованні їхніх синів допомагали родичі. Коли батьки розійшлися, сини залишилися з батьком. Як зазначив його син, Василь Зінкевич був і є для них великим авторитетом.
Батько домагався, аби ми з братом завжди були завантажені навчанням і не мали часу відволікатися. Ми навіть на канікулах у Великій Британії займалися в літній мовній школі. Батько був дуже наполегливим, ставлячи перед нами завдання, націлюючи на результат,
– розповів Василь.
Що сталося з колишньою дружиною Зінкевича після розлучення, досі невідомо. Подейкують, що вона живе за кордоном, однак сам артист цю тему ніколи не коментує.
Чим займається Василь Зінкевич-молодший?
- Вищу освіту він здобув в Академії мистецтв у Києві, де навчався на графічного дизайнера.
- Ще підлітком, у 1996 році, разом із другом Сашком Положинським Василь створив гурт "Тартак". Та вже через два роки залишив колектив. Згодом був ще один проєкт у жанрі важкого року, де Василь виступав вокалістом. Гурт встиг записати альбом, але розпався. Після цього Василь Зінкевич-молодший працював дизайнером – оформляв сайти, логотипи тощо.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну син співака почав волонтерити: фарбував машини для фронту, активно займався спортом і проходив різні військові курси.
- У 2024 році звернувся до рекрутингового центру Третьої штурмової бригади. Там підготовка тривала довго й ґрунтовно, тож на позицію він потрапив лише на початку 2025-го.
- Прямого контакту з ворогом Василь не має, проте його завдання не менш важливе – прикривати вогнем піхотинців під час штурмів.