Український естрадний співак Василь Зінкевич здійснив рідкісний вихід у світ. 20 серпня він прийшов на церемонію вручення відзнаки "Національна легенда України" за участі Володимира й Олени Зеленських.

Там опублікували серію фотографій з Зіневичем.

Василь Зінкевич одягнув на церемонію вручення відзнаки "Національна легенда України" чорний костюмі з блискітками, білу сорочку і червоний широкий пояс. На одній зі світлин співак широко усміхається.

Василь Зінкевич на церемонії нагородження / Фото з сайту Офісу президента

Василь Зінкевич і Володимир Зеленський / Фото з сайту Офісу президента

Василь Зінкевич з Володимиром і Оленою Зеленськими / Фото з сайту Офісу президента

Що відомо про Василя Зінкевича?

Василь Зінкевич народився 1 травня 1945 року в селі Васьківці (нині Хмельницька область). Батько був регентом церковного хору – саме від нього співаку передалась любов до мистецтва.

Після служби в армії Василь поїхав до Вижниці, де навчався в художньому училищі прикладного мистецтва. Працював художнім керівником народного ансамблю танцю "Смеречина", солістом вокально-інструментального ансамблю "Смерічка", солістом, а пізніше художнім керівником ансамблю "Світязь".

Зінкевич – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України, почесний громадянин Луцька. Виконавець пісень Володимира Івасюка, Ігоря Поклада та інших композиторів.