Василь Зінкевич уперше за довгий час вийшов у світ: який він має вигляд зараз
- Василь Зінкевич відвідав церемонію вручення відзнаки "Національна легенда України" 20 серпня.
- На захід він одягнув чорний костюм з блискітками, білу сорочку та червоний широкий пояс.
Український естрадний співак Василь Зінкевич здійснив рідкісний вихід у світ. 20 серпня він прийшов на церемонію вручення відзнаки "Національна легенда України" за участі Володимира й Олени Зеленських.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Офісу президента. Там опублікували серію фотографій з Зіневичем.
Не пропустіть Володимир Зеленський вручив Святославу Вакарчуку відзнаку "Національна легенда України"
Василь Зінкевич одягнув на церемонію вручення відзнаки "Національна легенда України" чорний костюмі з блискітками, білу сорочку і червоний широкий пояс. На одній зі світлин співак широко усміхається.
Важливо! Раніше ми писали про всіх лауреатів відзнаки "Національна легенда України".
Що відомо про Василя Зінкевича?
Василь Зінкевич народився 1 травня 1945 року в селі Васьківці (нині Хмельницька область). Батько був регентом церковного хору – саме від нього співаку передалась любов до мистецтва.
Після служби в армії Василь поїхав до Вижниці, де навчався в художньому училищі прикладного мистецтва. Працював художнім керівником народного ансамблю танцю "Смеречина", солістом вокально-інструментального ансамблю "Смерічка", солістом, а пізніше художнім керівником ансамблю "Світязь".
Зінкевич – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України, почесний громадянин Луцька. Виконавець пісень Володимира Івасюка, Ігоря Поклада та інших композиторів.