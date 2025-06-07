Українська ведуча зізналась про боротьбу з раком: "Лікарі говорять різне"

Ведуча Світлана Рижук зізналась про онкологічне захворювання. Вона розповіла про боротьбу з хворобою і те, як на неї впливає хімієтерапія.

Українські глядачі пам'ятають Світлану Рижук з "Погоди" та ранкової програми "Підйом". Зараз ведуча живе в Берліні, де бореться з раком, передає Show 24 з посиланням на "Слава +".

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Світлана Рижук розповіла, що дізналась про свій діагноз рік тому. Спершу вона лікувалась в Україні, а згодом переїхала до Німеччини в пошуках нових методів.

У мене зараз онкологія молочної залози з метастазами в печінку й кістки. Лікарі говорять різне. В Україні казали, що вилікують та я буду жити довго та щасливо. Лікарі більш практичні в Німеччині говорять, що це на все життя,

– поділилась ведуча.

Боротьба з онкологічним захворюванням триває. Раз у тиждень Світлана проходить хіміотерапію, а в деякий період їй дають час на відновлення і відпочинок.

"Дуже пересихають слизові, німіють пальці рук і ніг. Іноді важко ходити – дуже швидко настає втома. На сонці взагалі неможливо перебувати. Але морально я почуваюся набагато краще, ніж до встановлення діагнозу. Найстрашніше — це коли ти не можеш ходити після великої дози хіміотерапії. Ти просто не можеш встати, не має сил стояти. Але лікар мені потрохи дає хімії та я встигаю відходити", – пояснила телеведуча.

Світлана Рижук додала, що її донька знає про хворобу мами. Ще напередодні переїзду в іншу країну їй пояснили, що мама захворіла і потребує лікування.

Додамо, раніше про свій діагноз зізналась британська співачка Джессі Джей. Співачка бореться з раннім раком молочної залози. Після виступу на Capital's Summertime Ball у Лондоні артистка перенесе операцію.