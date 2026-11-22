Співачка та барабанщик обмінялися весільними обітницями. Напередодні Майлі і Макс влаштували репетицію весільної вечірки.

Майлі Сайрус і Макс Морандо стали сімʼєю цього вікенду. Як підтвердили виданню PEOPLE, 33-річна попзірка та 28-річний барабанщик гурту Liily офіційно стали чоловіком і дружиною 21 листопада.

Зірки влаштували красиву церемонію у Палм-Спрінгс, у Каліфорнії. Пара побралася через рік після заручин: Макс освідчився коханій восени 2025 року під час поїздки до Японії.

За інформацією західних ЗМІ, серед гостей на весіллі були присутні найближчі співачки – мама Майлі, Тіш Сайрус, та її сестра, Ноа Сайрус. Гості дотрималися визначеного дрескоду і вбралися в чорне.

На весільних фото видно, що церемонія проходила біля басейну: Майлі та Морандо стояли під аркою, пишно прикрашеною білими трояндами. Сайрус обрала для того самого дня елегантну білу атласну сукню з закритим декольте, довгими рукавами й оголеною спиною. В момент, коли Морандо читав обітницю, наречена не змогла стримати сліз.

Напередодні весілля, у п’ятницю, 20 листопада, Майлі та Макс влаштували репетицію весільної вечірки для найближчих людей. Про це стало відомо з інстаграм-сторіз Лілі-Роуз Перселл, зведеної сестри Майлі, яка показала меню, у верхній частині якого було надруковано "M+M" – перші літери імен пари.

Тим часом Сюкі Вотергаус і Роберт Паттінсон не поспішають з весіллям. Наречена "Бонда" розповіла, чому вони ще офіційно не стали чоловіком і дружиною.