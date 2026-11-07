Від зізнання в коханні Світлані Лободі до розриву з Аланом Бадоєвим: як змінився Макс Барських

Колись його обговорювали через епатажні витівки на телебаченні, а сьогодні він є одним із найвідоміших українських попартистів. За роки кар'єри Макс Барських змінив не лише сценічний образ, а й музику та погляди на власну творчість. Та особлива сторінка його історії, яка тривала майже два десятиліття, тепер добігає кінця.

Макс Барських оголосив про завершення 18-річної співпраці з режисером Аланом Бадоєвим. 24 Канал пропонує пригадати, яким артист був на початку кар'єри, що змінилося в його житті та яку роль у цьому зіграв творчий тандем із відомим кліпмейкером.

Зізнання в коханні Світлані Лободі

До великої популярності Макс Барських був звичайним хлопцем із Херсона, якого звали Микола Бортник. Він народився 8 березня 1990 року й змалечку цікавився музикою. Однак шлях до сцени не був очевидним: рідні розглядали для нього більш практичні професії, а сам майбутній артист мріяв про кар'єру співака.

У 2008 році 18-річний Микола прийшов на другий сезон української "Фабрики зірок". Саме там він отримав сценічне ім'я Макс Барських і вперше опинився в центрі уваги великої аудиторії.

Втім, запам'ятався учасник шоу не лише вокальними виступами. Однією з найгучніших подій стала його історія із закоханістю у Світлану Лободу. Молодий артист відкрито демонстрував симпатію до старшої колеги, а згодом навіть присвятив їй свій вчинок, який шокував глядачів.

Світлана Лобода та Макс Барських / Колаж 24 Каналу

Від перших кліпів до великих концертів

Знайомство Макса Барських та Алана Бадоєва відбулося під час "Фабрики зірок-2". Режисер побачив у молодому виконавцеві потенціал і згодом став людиною, з якою артист будував свою сценічну історію протягом 18 років.

Їхня співпраця виявилася значно масштабнішою за створення музичних відео. Бадоєв допомагав формувати візуальний стиль Барських, працював над концертними постановками та перетворював його виступи на повноцінні шоу. Разом вони створювали образ артиста, якого впізнавали не лише за голосом, а й за особливою естетикою кліпів.

У різні роки глядачі бачили їхні спільні роботи в різних музичних жанрах і настроях. Від романтичних історій до провокаційних відео – режисер допомагав Барських експериментувати та не застрягати в одному амплуа.

Макс Барських та Алан Бадоєв / Пресслужба

"Туманы", "Подруга-ночь" і нове звучання: яким став Макс Барських

На початку кар'єри Барських часто асоціювали з епатажем, незвичними образами та російськомовною танцювальною музикою. Згодом він перетворився на артиста, чиї пісні стали впізнаваними далеко за межами України.

Серед його найвідоміших композицій – "Туманы", "Подруга-ночь", "Моя любовь" і "Хочу танцевать". Вони закріпили за співаком статус одного з популярних представників попмузики. У 2010 році Барських отримав нагороду MTV Europe Music Awards у категорії Best Ukrainian Act, а у 2012 році брав участь у національному відборі на Євробачення з піснею Dance.

Повномасштабне вторгнення Росії стало новим переломним моментом у творчості виконавця. Він відмовився від створення російськомовних пісень і почав активно випускати україномовний матеріал. Частину старих композицій артист також адаптував українською.

У 2023 році Барських представив альбом "Зорепад", до якого увійшли україномовні версії його відомих хітів і нові композиції. Так артист поступово відкривав для слухачів іншу сторону своєї творчості.

Роман зі співачкою та особисті таємниці

Однією з найвідоміших історій стала його близькість зі співачкою Мішею Романовою. Вони познайомилися ще в юності, коли навчалися в одному навчальному закладі в Херсоні. Згодом обоє переїхали до Києва, а їхні стосунки стали предметом обговорень шанувальників.

Романову та Барських неодноразово пов'язували романтичними чутками. Сам артист також розповідав про почуття до дівчини, однак їхня історія не переросла в сімейне життя. Попри це, вони зберегли близькі стосунки. Коли у 2018 році Міша Романова народила сина Мартіна, Барських став його хрещеним батьком.

18 років разом – і тепер кожен піде своїм шляхом

У листопаді 2026 року стало відомо про завершення одного з найтриваліших творчих партнерств українського шоу-бізнесу. Макс Барських та Алан Бадоєв оголосили про це під час восьмого прайму оновленої "Фабрики зірок". Символічно, що саме цей проєкт свого часу звів їх разом.

Макс Барських та Алан Бадоєв раніше / Пресслужба

Бадоєв назвав рішення виваженим і зізнався, що вони йшли до нього досить довго. Режисер також звернувся до молодих артистів із думкою, що навіть прощатися можна з любов'ю та вдячністю.

Макс Барських та Алан Бадоєв раніше / Пресслужба

Барських, своєю чергою, подякував наставнику за підтримку в моменти сумнівів і досвід, який порівняв із цілим університетом.

Коли я сумнівався в собі, ти завжди знаходив слова, які надихали мене, давали силу та віру рухатися далі. Бути твоїм артистом – це справжня школа, цілий університет, який мені пощастило пройти,

– сказав співак.

Водночас артист повідомив про намір узяти творчу паузу щонайменше на рік, щоб відпочити й присвятити час собі. Останньою спільною роботою стане концертне шоу "Сьогодні має сенс".

Макс Барських – не єдиний артист, чия кар'єра починалася на “Фабриці зірок”: у жовтні на сцену оновленого шоу також повернулися Брати Борисенки зі своїм хітом “Зірковий берег”.