Четвертий прайм "Фабрики зірок" стане справжньою подорожжю у часі: шоу повернеться у "нульові". Фабриканти виконають гімн "Фабрики зірок" 2000-х українською, а на сцену разом із ними вийдуть артисти, чиї пісні стали саундтреками цілої епохи. Спеціальний виступ для глядачів підготували Брати Борисенки. Портал СЦЕНА.UA опублікував відео гучного камбеку.

Борисенки вийшли на сцену з хітом "Зірковий берег", якому підспівували шанувальники одного з найвпізнаваніших дуетів класичної "Фабрики".

Брати Борисенки на "Фабриці зірок" 2026: дивитись відео виступу

Володимир Борисенко також розповів, що має безліч теплих спогадів про проєкт, на якому здобув всеукраїнську славу. Один з них пов’язаний з часом, коли брата залишили у проєкті, а самі фабриканти буквально жили в режимі постійної роботи.

Мені дуже тепло згадуються моменти, коли залишили мого брата, звісно. Там завжди було дуже багато інтенсивної роботи, ти завжди працював на виснаження. Коли ти зранку прокидаєшся, у тебе хореографія, вокал, сценмова, потім театральна постановка, потім репетиції. І впродовж трьох місяців, якщо ти доходиш до фіналу, то ти прям реально пашеш, пашеш, пашеш як справжній артист. І там ти стаєш справжнім артистом. І це прям офігенна школа,

– поностальгував Борисенко.

Ми також розповідали, де зараз Брати Борисенки і чи повʼязали своє життя з музикою.