Четвертый прайм "Фабрики звезд" станет настоящим путешествием во времени: шоу вернется в "нулевые". Участники "Фабрики звезд" исполнят гимн шоу 2000-х на украинском языке, а на сцену вместе с ними выйдут артисты, чьи песни стали саундтреками целой эпохи. Специальное выступление для зрителей подготовили Братья Борисенко. Портал СЦЕНА.UA опубликовал видео громкого камбэка.

Борисенко вышли на сцену с хитом "Звездный берег", которому подпевали поклонники одного из самых узнаваемых дуэтов классической "Фабрики".

Братья Борисенко на Фабрике звезд 2026: смотреть видео выступления

Владимир Борисенко также рассказал, что у него осталось множество теплых воспоминаний о проекте, благодаря которому он обрел всеукраинскую славу. Одно из них связано с тем временем, когда брата оставили в проекте, а сами фабриканты буквально жили в режиме постоянной работы.

Мне очень тепло вспоминаются моменты, когда оставили моего брата, конечно. Там всегда было очень много интенсивной работы, ты всегда работал до изнеможения. Когда ты утром просыпаешься, у тебя хореография, вокал, сценическая речь, потом театральная постановка, потом репетиции. И в течение трех месяцев, если ты доходишь до финала, то ты прямо-таки пашешь, пашешь, пашешь как настоящий артист. И там ты становишься настоящим артистом. И это просто офигенная школа,

– поностальгировал Борисенко.

Мы также рассказывали, где сейчас братья Борисенко, и связали ли они свою жизнь с музыкой.