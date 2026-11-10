У мережу злили відео смертельного падіння путініста Сосєдова, який був суддею "Х-Фактора"

У вересні стало відомо про смерть російського музичного критика Сергія Сосєдова, який свого часу був добре знайомий українським глядачам як суддя шоу "Х-Фактор".

Тепер у мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент його падіння в готелі в Якутії. Саме ця травма, за попередньою інформацією, стала причиною смерті 58-річного пропагандиста. Фрагмент інциденту показали в одній із російських пропагандистських програм, після чого відео поширилося в інстаграмі, передає 24 Канал.

На записі чітко видно, як Сосєдов підіймається сходами, раптово зупиняється, відхиляється назад і падає. Під час падіння він сильно вдаряється потилицею. Почувши гучний звук, до нього одразу підбігають очевидці та викликають швидку допомогу.

За словами матері музичного критика, медики доправили його до місцевої лікарні. Там Сосєдову провели операцію, однак врятувати його не вдалося. Він помер під час хірургічного втручання. За попередньою інформацією, причиною смерті став перелом основи черепа, який призвів до значного крововиливу та набряку головного мозку.

Відомо, що Сосєдов перебував у місті Нерюнгрі в Якутії, куди приїхав, щоб 25 вересня очолити журі місцевого конкурсу "Перлина ДВ 2026". Однак до участі в заході він не дожив – музичний критик помер 23 вересня.

Хоча українські глядачі пам'ятають Сосєдова як суддю "Х-Фактора" після початку повномасштабного вторгнення він не приховував проросійських поглядів. Про його заяви щодо України та війни ми розповідали раніше.