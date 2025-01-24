Блогерка Анна Жук загинула в автокатастрофі

Сьогодні, 24 січня, близько 08:40 неподалік села Засулля, що у Лубенському районі Полтавської області, трапилася ДТП. Повідомляється, що загинула відома українська блогерка Анна Жук (Аннет).

У поліції розповіли, що аварія сталася на 209 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, передає 24 Канал. Обставини наразі з'ясовуються.

Дивіться також Помер музикант і засновник вокального ансамблю "Джаз-хорал" Олександр Гебель

За попередньою інформацією, автомобіль Lexus, за кермом якого був водій 1999 року народження, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium. Вона стояла за межами проїзної частини дороги.

39-річна пасажирка Lexus від отриманих травм померла на місці. Водіїв позашляховика та вантажівки, а також пасажира Lexus 2015 року народження доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

За даним фактом слідчими Головуправління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України,

– йдеться у заяві поліції.

У ДТП на Полтавщині загинула Анна Жук / Фото Національна поліція

Менеджерка Анни Жук підтвердила її загибель

Інформацію про смерть Анни Жук вже підвередила її менеджерка з підбору співпраці у своєму інстаграмі.

Блогерка Анна Жук загинула в ДТП / Скриншот з інстаграму її менеджерки

Глибоко співчуваю рідним і близьким Ані. Вона була неймовірною людиною, яка кожного дня робила цей світ добрішим. Такі люди залишають після себе світло, яке не гасне. Нехай її добрі справи живуть в серцях всіх, хто її знав. Сил і підтримки сім'ї в цей важкий момент,

– написала Євгенія.

Менеджерка Анни Жук підтвердила її загибель / Скриншот з інстаграму