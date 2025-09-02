У мережі завірусилося відео відомого блогера, який має понад 5 мільйонів підписників у тіктоці, про Тіну Кароль. Він заявив, що співачка зарозуміло ставиться до своїх шанувальників.

Вона вже йому відповіла у соцмережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Натурала Альбертовича.

Так, блогер розповів, що відвідав концерт Тіни Кароль у Запоріжжі, але йому не сподобалося ставлення виконавиці до її прихильників. За словами чоловіка, співачка не з усіма охочими сфотографувалася після виступу, а її охорона попросила розступитися, щоб Тіна Кароль пройшла.

Ми стоїмо на стежці, а нам кажуть: "Відійдіть в сторону". Тіна Кароль йде. Це просто треш. Що з ними не так. Це якась зіркова хвороба напевно. Жах,

– обурився тіктокер.

Хто такий Натурал Альбертович? Справжнє ім'я блогера – Станіслав Скочко. Він спортсмен із Запоріжжя, який став популярним у соцмережах завдяки розважальним відео. Зокрема, Станіслав активно розвиває свої ютуб-канали та тікток. Зараз у нього понад 23 мільйони підписників. Також у 2021 році спортсмен брав участь у шоу "Україна має талант", де показував небезпечні трюки, і навіть дійшов до фіналу.

Як Тіна Кароль відреагувала на слова блогера?

Після того як ролик тіктокера зібрав понад 2 мільйони переглядів, співачка залишила свій коментар. Тіна вважає, що це "дешева сенсація та спекуляція на її імені".

Двадцять років я виходжу на сцену й двадцять років мої слухачі знають: я завжди була й залишаюся з ними, завжди знаходжу час для спілкування й завжди вдячна за любов, якою мене обдаровують. Коли охорона просить людину відійти, то це не є проявом зневаги, а є питанням безпеки, яка є обов'язком тих, хто відповідає за мій шлях до сцени чи після концерту,

– написала співачка.

Кароль вважає, що Станіслав просто вирішив записати "хайповий відос", яким вводить людей в оману й свідомо атакує репутацію артистки.



Тіна Кароль відповіла блогеру, який звинуватив її в пихатості / Скриншот з тіктоку