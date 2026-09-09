Віка Бакалова виходить заміж: блогерці зробили розкішну пропозицію з каблучкою за 45 000 доларів

Відома українська блогерка Віка Бакалова приймає щирі вітання зі статусом нареченої. Її коханий, підприємець Ростислав Потапенко, відомий як LEGENDA, влаштував для неї неймовірний сюрприз, який вразив усю мережу своєю масштабністю та романтикою.

Освідчення пари відбулося в казковій атмосфері на тлі розкішного європейського палацу під феєрверки та спалахи вогнів. Зворушливими кадрами цієї події закохані одразу поділилися у соцмережах.

Особливу увагу підписників привернула головна прикраса вечора – розкішна каблучка з дорогоцінним каменем. За попередніми оцінками, ювелірний виріб бренду Graff коштує приблизно 45 тисяч доларів. Шанувальники активно засипають пару привітаннями та обговорюють деталі цього грандіозного освідчення.

Каблучка / фото з інстаграму

Нагадаємо, що Віка Бакалова добре відома в медіапросторі. Зокрема, раніше вона вела яскраве шоу разом із Євою Коршик, яке активно обговорювали в мережі. Що стосується особистого життя, то пара разом уже близько 5 років. Закохані пройшли довгий спільний шлях, побудувавши міцні та гармонійні стосунки, які тепер офіційно перейшли на новий етап.

Віка Бакалова виходить заміж / фото з інстаграму

До речі, Наталка Денисенко розкрила таємницю, чому не запросила Тараса Цимбалюка на своє весілля.



