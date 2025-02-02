Викладач Карпенка-Карого Висоцький відповів на звинувачення в домаганнях і приниженні студентів

Юрій Висоцький прокоментував закиди щодо його неетичної поведінки під час роботи в університеті Карпенка-Карого. Він назвав звинувачення "замовною компанією".

Викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого заперечив звинувачення. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Українську правду. Життя".

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Юрій Висоцький заявив, що ніколи не вдавався до зайвих фізичних контактів зі студентами чи до психологічного тиску на них.

Це свідоме очорнення університету... Виховання полягає в тому, що людину навчають, як потрібно зробити. Навчальний процес побудований на зауваженнях і увазі на тому, що вийшло добре. Тиску немає, є співпраця і взаємне бажання, аби щось вийшло. Для мене це (звинувачення – 24 Канал) абсолютна несподіванка,

– сказав викладач.

Юрій Висоцький зазначив, що не чув скарг на його методи викладання. Коли заходив в аудиторію, то бачить усміхнені обличчя. Викладач вважає, що університет намагаються скомпрометувати через укрупнення закладів вищої освіти. Він закликав розслідувати випадки цих "замовних кампаній".

"Це все замовна кампанія, дуже прикра і болісна для університету. Можливо, хтось працює на те, щоб серед творчої молоді та інтелігенції були настрої зневіри", – вважає Юрій Висоцький.

У чому звинуватили викладача

Актори Сергій Волосовець та Остап Вакулюк звинуватили Висоцького в неетичній поведінці. За їхніми словами, викладач міг "міцно обіймати" студентом чи класти руки на їхні коліна.

Колишні студенти також скаржилися на психологічний тиск з його боку. Цю інформацію підтвердила акторка Катерина Тишкевич.

Заклад освіти отримав дев'ять звернень від студентів, які поскаржились на некоректні дії викладача під час навчального процесу.