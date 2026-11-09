Її уроки вокалу дивляться мільйони: популярна тікток-блогерка виступила на "Голосі країни"

Викладачка вокалу та тікток-блогерка Олена Українець стала учасницею нового сезону "Голосу країни". Вона давно мріяла виступити на сцені проєкту, але водночас боялася цього кроку.

Зрештою Олена наважилася випробувати свої сили та під час сліпих прослуховувань змогла розвернути до себе одразу трьох тренерів, передає 24 Канал.

Для виступу учасниця обрала пісню "Ти мені не даєш" гурту "Скрябін" і Наталії Могилевської. Її виконання сподобалося самій Могилевській, Артему Пивоварову та Тіні Кароль.

Після виступу тренери почали переконувати Олену обрати саме їхню команду. До того ж Наталія Могилевська вийшла з нею на сцену та виконала пісню в дуеті. Олена зізналася, що спочатку схилялася до пропозиції співачки, однак зрештою вирішила приєднатися до команди Артема Пивоварова.

Перед виступом на "Голосі країни" Олена також розповіла про неприємний досвід на початку музичної кар'єри. Тоді один із продюсерів розкритикував її зовнішність настільки різко, що дівчина почала сумніватися, чи варто їй узагалі займатися співом.

Ну і плюс, знаєте, як у шоу-бізнесі. Як один продюсер сказав мені: "У тебе криві ноги і косі очі, куди тобі сунутися?" Вирішила, що, мабуть, не потрібно співати. Можливо, значить, це не моє, можливо, я недостатньо талановита,

– пригадала учасниця.

Попри цей випадок, Олена не залишила музику. Згодом вона знайшла себе у викладанні вокалу та відкрила власну школу. За роки роботи їй вдалося допомогти розкрити свої голоси понад тисячу учнів. Водночас популярність здобули й відео з її уроків, які збирають мільйони переглядів у тіктоці.

Олена Українець виступила на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

До речі, серед вихованців Олени є й українська школярка, чий кавер на пісню Abracadabra оцінила Леді Гага.