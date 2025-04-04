Романтична прем'єра: Віктор Павлік з дружиною з'явилися у новому кліпі та зачарували мережу

Віктор Павлік презентував нову романтичну пісню "Я дякую тобі, що ти моя". Співак також представив відео, у якому постав разом з дружиною Катериною.

Віктор Павлік поділився, що його нова пісня – про безмежну вдячність та кохання. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал артиста.

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Поетеса Катерина Костюк написала текст, а музику до треку створив композитор Володимир Будейчук. "Я дякую тобі, що ти моя" розповідає глядачеві про щирі почуття та ніжність.

Віктор Павлік також представив mood-відео, в якому з'явився разом з дружиною Катериною. Вони рухалися під музику, демонструючи гармонію та любов у кадрі. Поява подружжя додало композиції емоційної глибини та чуттєвої атмосфери.

Віктор Павлік – "Я дякую тобі, що ти моя": дивіться відео онлайн

Користувачі діляться першими враженнями від композиції:

"Чудова пісня, прекрасна пара. Щастя вам";

"Як я чекала виходу цієї пісні. Це неймовірно красиво";

"Неймовірне виконання, яка гарна, ніжна історія кохання. Вітаю із прем'єрою";

"До сліз. Як це чуттєво і ніжно! Будьте щасливі разом на довгі роки";

"Гарно, ніжно... Закриваєш очі й повна насолода голосом зірки".

Що відомо про стосунки пари

Віктор Павлік і Катерина Репяхова познайомилися у 2015 році в Миколаєві. Хоч Катерина була шанувальницею співака з самого дитинства й часто була на його концертах.

Після одного з чергових виступів пара почала спілкування, а потім у них закрутився роман. Віктор та Катерина одружилися у 2020 році. Вони планували влаштувати весільну церемонію, однак різні обставини змушували постійно її переносити. У червні 2021 року блогерка народила сина Михайла.