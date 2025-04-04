Виктор Павлик поделился, что его новая песня – о безграничной благодарности и любви. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал артиста.

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Поэтесса Екатерина Костюк написала текст, а музыку к треку создал композитор Владимир Будейчук. "Я дякую тобі, що ти моя" рассказывает зрителю об искренних чувствах и нежности.

Виктор Павлик также представил mood-видео, в котором появился вместе с женой Екатериной. Они двигались под музыку, демонстрируя гармонию и любовь в кадре. Появление супругов добавило композиции эмоциональной глубины и чувственной атмосферы.

Виктор Павлик – "Я дякую тобі, що ти моя": смотрите видео онлайн

Пользователи делятся первыми впечатлениями от композиции:

"Замечательная песня, прекрасная пара. Счастья вам";

"Как я ждала выхода этой песни. Это невероятно красиво";

"Невероятное исполнение, какая красивая, нежная история любви. Поздравляю с премьерой";

"До слез. Как это чувственно и нежно! Будьте счастливы вместе на долгие годы";

"Красиво, нежно... Закрываешь глаза и полное наслаждение голосом звезды".

Что известно об отношениях пары

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова познакомились в 2015 году в Николаеве. Хотя Екатерина была поклонницей певца с самого детства и часто была на его концертах.

После одного из очередных выступлений пара начала общение, а потом у них закрутился роман. Виктор и Екатерина поженились в 2020 году. Они планировали устроить свадебную церемонию, однако различные обстоятельства заставляли постоянно ее переносить. В июне 2021 года блогерша родила сына Михаила.