"Вже красень": дружина Віктора Павліка показала обличчя співака після операції та кровотечі

Відомий український виконавець Віктор Павлік поступово повертається до норми після тяжких наслідків, із якими зіткнувся через візит до стоматолога. Його дружина Катерина Репяхова опублікувала свіжі кадри та показала, який вигляд має 60-річний артист наразі.

Неприємний інцидент стався близько тижня тому під час процедури зі встановлення зубного імпланту. Як згодом розповіла Катерина, фахівці не врахували специфіку здоров'я артиста – зокрема те, що співак живе зі штучним клапаном серця та на постійній основі вживає препарати для розрідження крові. Через це у Віктора Франковича вночі розпочалася сильна кровотеча, яку тривалий час не вдавалося зупинити.

Тоді Репяхова не приховувала свого страху та зауважила, що дуже докоряла собі за відсутність особистого контролю під час підготовки до процедури. Втім, екстрену ситуацію вдалося стабілізувати, а стан артиста суттєво покращився.

Вночі почалася кровотеча, він прокинувся з ротом, повним крові, і кровотеча не припинялася. Я дуже злякалася. Я просто в шоці. І найбільше зараз докоряю собі за те, що не проконтролювала відразу все особисто. Хоч би надалі все було добре,

– розповіла тоді Катерина.

На шостий день після хірургічного втручання Катерина показала підписникам фото чоловіка, зауваживши, що від перенесених ускладнень майже не лишилося й сліду і співак почувається значно краще.

Прийшов чоловік зі стрижки, чекаю, коли він вже налисо підстрижеться. Сьогодні 6 день після стоматологічного втручання і ВП вже красень,

– підписала відео Репяхова.



Віктор Павлік одужує / скрин сториз

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