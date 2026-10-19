Неприятный инцидент произошел около недели назад во время процедуры установки зубного импланта. Как впоследствии рассказала Екатерина, специалисты не учли особенности здоровья артиста – в частности, то, что певец живет с искусственным клапаном сердца и постоянно принимает препараты для разжижения крови. Из-за этого у Виктора Франковича ночью началось сильное кровотечение, которое долгое время не удавалось остановить.

Тогда Репяхова не скрывала своего страха и отметила, что очень упрекала себя за отсутствие личного контроля во время подготовки к процедуре. Впрочем, чрезвычайную ситуацию удалось стабилизировать, а состояние артиста существенно улучшилось.

Ночью началось кровотечение, он проснулся со ртом, полным крови, и кровотечение не прекращалось. Я очень испугалась. Я просто в шоке. И больше всего сейчас упрекаю себя за то, что не проконтролировала сразу все лично. Хоть бы в дальнейшем все было хорошо,

– рассказала тогда Екатерина.

На шестой день после хирургического вмешательства Екатерина показала подписчикам фото мужа, отметив, что от перенесенных осложнений почти не осталось и следа, и певец чувствует себя значительно лучше.

Муж вернулся со стрижки, жду, когда он уже налысо пострижется. Сегодня шестой день после стоматологического вмешательства, и ВП уже красавец,

– подписала видео Репяхова.



Виктор Павлик поправляется / скрин из сторис

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