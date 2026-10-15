Из-за этого ему пришлось обратиться в больницу. Об этом и о состоянии мужа инфлюенсерша рассказала на своей странице в инстаграме.

По словам Екатерины, Виктору Павлику во второй раз прооперировали тот же участок, поскольку предыдущий зубной имплантат треснул. На этот раз врачам пришлось наращивать костную ткань и повторно устанавливать имплантат.

Как пояснила блогерша, ее муж имеет искусственный сердечный клапан и пожизненно принимает варфарин – препарат, влияющий на свертываемость крови. В то же время, по ее словам, перед операцией медики не уточнили эту информацию. Ночью певец проснулся с ртом, полным крови. Кровотечение не прекращалось, поэтому Екатерина очень испугалась, и они обратились за помощью к врачам.

Ночью началось кровотечение, проснулся с полным ртом крови, и кровотечение не прекращалось… Я очень испугалась. Я просто в шоке. И больше всего сейчас упрекаю себя за то, что не проконтролировала сразу все лично,

– поделилась супруга артиста.

Впоследствии блогерша сообщила, что Виктору оказали помощь в Киевской городской клинической больнице № 1. Певцу наложили швы. По словам Екатерины, сейчас муж чувствует себя хорошо, хотя у него остались сильные гематомы. Она поблагодарила медиков за оперативную помощь и профессионализм.

Жена Виктора Павлика рассказала об осложнениях после операции певца / Скриншоты из Instagram-сторис

Ранее, в октябре, Екатерина Репьяхова также рассказала о своих пластических операциях и продемонстрировала результаты ментопластики, которая далась ей нелегко.