Боротьба за ходьбу та ліву руку: Розовий розповів про свою реабілітацію після тяжкого поранення

Ветеран війни Віктор Розовий розповів про свій стан. Він досі проходить реабілітацію після тяжкого поранення на фронті.

В інтерв'ю ISLND TV Розовий розповів, що реабілітація ще триватиме довго. Водночас гуморист запевнив, що готовий продовжувати боротьбу.

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Віктор Розовий вже другий рік проходить реабілітацію. На нього чекає ще кілька операцій.

От зараз може бути. Я не знаю, які терміни. Я маю їхати за кордон на операцію. Воно, звісно, трошки демотивує – ось цей стан, постійно по лікарнях, по реабілітаційних центрах. Без конкретної дати фінішу. Ти знаходишся у постійній боротьбі за ходьбу і за ліву руку,

– наголосив ветеран війни.

Гуморист може трохи рухати лівою рукою, але вона поки функціонує не повністю.

Немає атрофії м'язів. Має з'явитись контроль, утворитись нові нейронні зв'язки. Якщо рух з'являється, то він нікуди не зникне. Але треба посилювати силу м'язів,

– пояснив Розовий.

Віктор розповів, що може ходити, проте ще досить повільно.

Я ходжу 23 метри за 6 хвилин. А функціональна ходьба – це принаймні 50 метрів за хвилину. Але тиждень тому я ходив 23 метри за 15 хвилин,

– поділився він.

Інтерв'ю з Віктором Розовим: дивіться відео онлайн

Коли і як Віктор Розовий отримав поранення?