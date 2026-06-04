Про особисте життя Розовий заговорив в інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі ISLND TV.

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Віктор Розовий розповів, що не спілкується з колишньою дружиною. Ольга Мерзлікіна заблокувала його всюди.

Я взагалі, напевно, шкодую не через те, що дав інтерв'ю Раміні, а через те, що не вирішив усе тихо, що почав ось цю всю нісенітницю. Не треба було. Я визнаю, що погано доніс до аудиторії те, що хотів донести. І вибір інтерв'юера дуже важливий у цьому питанні,

– зазначив ветеран.

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Водночас чоловік заявив, що не відчуває провину перед Мерзлікіною.

Я вважаю, що ніхто нікого не любив. Це був комфорт. Є таке поняття в багатьох пар, що їм просто комфортно разом,

– сказав Розовий.

Інтерв'ю з Віктором Розовим: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Розового і Мерзлікіної?

У травні 2025 року Розовий і Мерзлікіна оголосила про розлучення. Ольга заявила, що чоловік їй зраджував. У червні знаменитості офіційно розірвали шлюб.

Згодом Розовий дав скандальне інтерв'ю Раміні Есхакзай, де поділився інтимними подробицями їхнього життя та розповів про свої зради, через що нарвався на хейт.

Пізніше Мерзлікіна дала велике інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому розповіла власну правду про стосунки з Розовим. Крім того, блогерка звинуватила колишнього чоловіка в психологічному аб'юзі.