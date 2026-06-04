О личной жизни Розовый заговорил в интервью, что вышло на ютуб-канале ISLND TV.

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Виктор Розовый рассказал, что не общается с бывшей женой. Ольга Мерзликина заблокировала его везде.

Я вообще, наверное, жалею не из-за того, что дал интервью Рамине, а из-за того, что не решил все тихо, что начал вот эту всю ерунду. Не надо было. Я признаю, что плохо донес до аудитории то, что хотел донести. И выбор интервьюера очень важен в этом вопросе,

– отметил ветеран.

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В то же время мужчина заявил, что не чувствует вину перед Мерзликиной.

Я считаю, что никто никого не любил. Это был комфорт. Есть такое понятие у многих пар, что им просто комфортно вместе,

– сказал Розовый.

Интервью с Виктором Розовым: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Розового и Мерзликиной?

В мае 2025 года Розовый и Мерзликина объявила о разводе. Ольга заявила, что муж ей изменял. В июне знаменитости официально расторгли брак.

Впоследствии Розовый дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай, где поделился интимными подробностями их жизни и рассказал о своих изменах, из-за чего нарвался на хейт.

Позже Мерзликина дала большое интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала собственную правду об отношениях с Розовым. Кроме того, блогерша обвинила бывшего мужа в психологическом абьюзе.