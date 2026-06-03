Некоторые из этих расставаний стали неожиданностью для поклонников. Ведь некоторые звездные супруги часто являются образцом в шоубизнесе. 24 Канал собрал самые громкие разводы звезд, которые наделали больше всего шума.

К слову Елена Тополя призналась, помогает ли ей бывший муж с воспитанием детей

Владимир Ращук и Виктория Билан-Ращук

Одним из самых громких разводов за последнее время стал разрыв актера и военнослужащего Владимира Ращука и актрисы Виктории Билан-Ращук. Только в октябре 2025 у пары родился общий сын, а уже в апреле этого года Владимир заявил, что он больше не вместе с женой, потому что полюбил другую.

На этом обсуждения могли бы остановиться, если бы не громкое интервью Виктории Билан-Ращук. Актриса решила рассказать свою версию их развода. Она заявила о многочисленных изменах со стороны мужа и лжи.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сейчас между бывшими супругами продолжается суд и официальный бракоразводный процесс. Виктория стремится определить четкий график встреч отца с ребенком.



Звездные разводы / Фото из инстаграма звезд

Потап и Настя Каменских

Звезды, что ранее были популярными в Украине, сообщили о разводе в мае этого года. Уже несколько лет ходили слухи о кризисе в их отношениях, однако лишь месяц назад артисты прокомментировали эту информацию.

"Как ты не крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет,

– говорится в их заявлении.

В то же время многие подозревают, что это заявление сделано для пиара. Ведь через несколько недель Потап и Настя заявили, что они возвращаются на сцену как дуэт. К слову, в видео они общаются на русском языке. Очевидно, что свои хиты они не будут переводить.

"Потап и Настя" возвращаются: видео

Тарас и Елена Тополи

Лидер группы АНТИТЕЛА и известная певица 1 декабря прошлого года объявили о разводе. Эта новость стала для многих неожиданностью, ведь пара состояла в браке около 13 лет.

Пара сообщила, что это взвешенное решение их обоих, и они продолжают с уважением относиться друг к другу как партнеры в воспитании детей. К тому времени они уже урегулировали имущественные вопросы и вопросы финансового содержания детей.

После развода Елена и Тарас Тополи говорят друг о друге максимально сдержанно, поэтому никакими скандальными подробностями они не делились. Но как рассказывала артистка, если бы не дети, они бы прекратили общение.



Звездные разводы / Фото из инстаграма звезд

Андрей Фединчик и Наталья Денисенко

Слухи о разводе пары появились еще весной прошлого года. Сетью "гуляли" судебные документы, что только подогревали эти сплетни. Но только летом 2025 года Наталка Денисенко официально сообщила, что развелась с Андреем Фединчиком.

Впоследствии актриса дала откровенное интервью Маше Ефросининой, где призналась, что на их отношения очень повлияла война. Поскольку Андрей защищал Украину, Наталье пришлось взять на себя ответственность за семью. Кроме того, Денисенко заявляла, что бывший муж ее оскорблял.

Впоследствии интервью дал сам Андрей Фединчик. Актер считает, что экс-супруга изменила ему с манекенщиком Юрием Савранским. Сама Наталья это опровергает. Сейчас между звездами довольно непростые отношения, но они часто видятся и общаются. Ведь продолжают воспитывать общего сына Андрея.



Звездные разводы / Фото из инстаграма звезд

Виктория Обламская и Яна Халамандра

Немало внимания привлек также разрыв между блогерами Викторией и Яной, которые находились в отношениях около 8 лет. Их расставание называют "самым громким ЛГБТ-разводом".

Как рассказала Виктория, инициатором разрыва стала Яна. Для нее это решение было неожиданным, но паре удалось разойтись без скандалов.

Первый день оно было все очень напряженное, очень сложное. Я звонила ей, пыталась о чем-то поговорить, донести, что это какой-то бред. Первый день – это состояние шока. А дальше я бы по ощущениям сравнила это со смертью, когда ты теряешь на физическом уровне человека,

– призналась девушка.



Звездные разводы / Фото из инстаграма звезд

Какие еще украинские звезды развелись за последние полгода?

Актриса Стася Ровинская заявила о разводе с мужем, режиссером Ярославом Ровинским. Супруги прожили в браке 13 лет.

Певица Инесса Грицаенко неожиданно сообщила, что является разведенной женщиной. Она вышла замуж в октябре 2024, но скрывала мужа. В браке у пары родилась дочь.

Украинский актер Константин Октябрьский развелся с женой Самирой после 10 лет в браке еще в конце прошлого года.

Виктория Маремуха официально развелась со своим мужем-французом Луи Белле после 5 лет брака.

Фагот из ТНМК и Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений. Подробности пока неизвестны.