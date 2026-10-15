"Прокинувся з повним ротом крові": дружина Павліка налякала ускладненнями після операції співака

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, розповіла про ускладнення, які виникли в чоловіка після стоматологічної операції. Уночі після втручання в артиста почалася сильна кровотеча, яка не припинялася.

Через це йому довелося звернутися до лікарні. Про пережите та стан чоловіка інфлюенсерка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами Катерини, Віктору Павліку вдруге оперували ту саму ділянку, оскільки попередній зубний імплант тріснув. Цього разу лікарям довелося нарощувати кісткову тканину та повторно встановлювати імплант.

Як пояснила блогерка, чоловік має штучний клапан серця та пожиттєво приймає варфарин – препарат, який впливає на згортання крові. Водночас, за її словами, перед операцією медики не уточнили цю інформацію. Уночі співак прокинувся з повним ротом крові. Кровотеча не припинялася, тож Катерина дуже злякалася та вони звернулися за допомогою до медиків.

Вночі почалася кровотеча, прокинувся з повним ротом крові і надалі не припинялася… Я дуже злякалася. Я просто в шоці. І найбільше зараз картаю себе за те, що не проконтролювала одразу все особисто. Хоч би надалі все було добре,

– поділилася дружина артиста.

Згодом блогерка повідомила, що Вікторові надали допомогу в Київській міській клінічній лікарні № 1. Співакові наклали шви. За словами Катерини, зараз чоловік почувається добре, хоча в нього залишилися сильні гематоми. Вона подякувала медикам за оперативну допомогу та професіоналізм.

Дружина Віктора Павліка розповіла про ускладнення після операції співака / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Раніше, у жовтні, Катерина Реп'яхова також розповіла про власні пластичні операції та показала результати ментопластики, яка далася їй непросто.