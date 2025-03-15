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Show24 Світові знаменитості 35 років чекав, – Вілл Сміт відтворив культовий танець, який підірвав TikTok
15 березня, 20:52
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35 років чекав, – Вілл Сміт відтворив культовий танець, який підірвав TikTok

Софія Хомишин
Основні тези
  • Вілл Сміт і Тетяна Алі відтворили культовий танець з серіалу "Принц із Беверлі-Гіллз" у TikTok.
  • Відео з танцем зібрало понад 135 мільйонів переглядів.

Танець Вілла Сміта й Тетяни Алі з популярного американського серіалу 90-х "Принц із Беверлі-Гіллз" отримав нове життя. Сталося це завдяки тіктоку та треку Anxiety реперки Doechii.

Користувачі платформи масово знімають відео, повторюючи рухи з культового епізоду. І навіть Вілл Сміт підхопив TikTok-тренд на власний танець, пише Show 24.

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Так, Вілл Сміт разом з Тетяною Алі – акторкою, яка грала Ешлі в серіалі, відтворили знамениту сцену, де їхні герої синхронно танцюють.

35 років чекав, поки цей танець стане трендом,
– написав актор у своєму відео, в якому також з'явилася сама Doechii.

Перед цим він опублікував оригінальну сцену з "Принц із Беверлі-Гіллз" під трек Anxiety.

@willsmith I’ve been watching y’all and every video has been better than the last!! Love that track @Doechii. @Tatyana Ali ♬ original sound - Franklin Saint

Обидва ролики зібрали понад 135 мільйонів переглядів та 20+ мільйонів лайків. 

Щоправда, трек Anxiety викликав суперечки серед українців. Річ у тім, що пісня, на думку деяких користувачів, популяризує "русскій мір". Що не так з піснею Anxiety – дивіться в нашому матеріалі.