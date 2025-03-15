35 років чекав, – Вілл Сміт відтворив культовий танець, який підірвав TikTok

Танець Вілла Сміта й Тетяни Алі з популярного американського серіалу 90-х "Принц із Беверлі-Гіллз" отримав нове життя. Сталося це завдяки тіктоку та треку Anxiety реперки Doechii.

Користувачі платформи масово знімають відео, повторюючи рухи з культового епізоду. І навіть Вілл Сміт підхопив TikTok-тренд на власний танець, пише Show 24.

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Так, Вілл Сміт разом з Тетяною Алі – акторкою, яка грала Ешлі в серіалі, відтворили знамениту сцену, де їхні герої синхронно танцюють.

35 років чекав, поки цей танець стане трендом,

– написав актор у своєму відео, в якому також з'явилася сама Doechii.

Перед цим він опублікував оригінальну сцену з "Принц із Беверлі-Гіллз" під трек Anxiety.

Обидва ролики зібрали понад 135 мільйонів переглядів та 20+ мільйонів лайків.

Щоправда, трек Anxiety викликав суперечки серед українців. Річ у тім, що пісня, на думку деяких користувачів, популяризує "русскій мір". Що не так з піснею Anxiety – дивіться в нашому матеріалі.