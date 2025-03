Нещодавно Tik Tok буквально підірвала пісня Anxiety у виконанні американської реперки Джейли Джімай Гікмон, більш відомої як Doechii, пише 24 Канал.

Що не так з піснею Anxiety

Передусім мотив пісні усім знайомим, оскільки нагадує композицію Somebody That I Used to Know у виконанні Готьє, яка теж стала вірусною у соціальних мережах, зокрема Tik Tok.

Однак у пісні Anxiety реперки Doechii є один момент, на який українці повинні звернути увагу, перш ніж публікувати відео під цей тренд.

У пісні згадується Росія, а точніше так звага "загадкова російська душа". Doechii співає: "Think I need a smuggler up in Russiaa", що в перекладі означає "Думаю, мені потрібен контрабандист у Росії".

Українська блогерка Євгенія Науменко звернула увагу на згадку Росії в пісні Doechii та опублікувала відповідне відео. Після цього користувачі Tik Tok розділилися у думках про те, чи є таки "зрада" в пісні Anxiety, чи ні.

Блогерка Євгенія Науменко розповіла про пісню Anxiety: дивіться відео

Дехто стверджує, що ніякої підтримки Росії в пісні реперки немає. Однак на такі коментарі знайшлася чудова відповідь, мовляв, однієї згадки країни-терористки вже достатньо.

Зрештою, чимало українців продовжують слухати російську музику. Російські виконавці входять у топ-чарти України на різних сервісах.

Doechii стала справжнім відкриттям 2024 року для багатьох слухачів. Вона стала другою реперкою після Cardi B, яка отримала цю нагороду Billboard.

У 2023 році Doechii також перемогла в категорії "Висхідна зірка" видання. На "Ґреммі-2025" мікстейп Doechii Alligator Bites Never Heal переміг у категорії "Найкращий реп-альбом" – вона стала третьою реперкою в історії, яка виграла в цій категорії.