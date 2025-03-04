Що ж слухають українці у перший тиждень березня на сервісах Spotify, YouTube Music та ‎Apple Music проаналізував 24 Канал.

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Яку музику слухають українці в березні

Топ-100 композицій на YouTube Music очолює український співак з піснею "Врубай". Хіт Abracadabra зберігає другу сходинку, а на третю сходинку піднялася Тоня Матвієнко з піснею "Кульбаби".

На жаль, у п'ятірку найбільш прослуховуваних пісень серед користувачів YouTube Music в Україні входить російський виконавець Моргенштерн з піснею "Повод".

Топ-10 пісень у YouTube Music

"Врубай" – Parfeniuk Abracadabra – Lady Gaga "Кульбаби" – Тоня Матвієнко "Барабани" – Артем Пивоваров Klavdia Petrivna "ПОВОД" – MORGENSHTERN "Твоя" – Alena Omargalieva Bam Bam – Misha Miller і Alex Velea "Акація" – Chico, Qatoshi і paashee "Нагадай" – Domiy APT. – ROSÉ і Bruno Mars

‎На сервісі Apple Music перше місце утримує Lady Gaga з піснею Abracadabra. У трійці найпопулярніших також пісня Світлани Лоботи "Інстинкт" і "Ау ау" у виконанні прекрасного дуету Адам і Саша Нова.

У списку найпопопулярніших пісень серед користувачів Apple Music в Україні теж не обійшлося без Моргенштерна. У топ-10 відразу дві пісні росіянина.

Також популярною є пісня "не расслабляйся" казахстанського репера Скриптоніта.



Топ-10 пісень у YouTube Music / Скриншот

Топ-10 пісень у Apple Music

Abracadabra – Lady Gaga "Інстинкт" – Світлана Лобода "Ау ау" – Саша Нова, Адам "Врубай" – Parfeniuk "ПОВОД" – MORGENSHTERN "не расслабляйся" – Скриптоніт "Дом" – MORGENSHTERN The Weeknd, Anitta – Sao Paulo "Кульбаби" – Тоня Матєвінко Bad Dreams – Teddy Swims



Топ-10 пісень у Apple Music / Скриншот

Найбільш жахаючий вигляд має рейтинг найпопулярніших композицій на Spotify. Користувачі цього сервісу в Україні найбільше слухають Моргенштерна. У топ-5 відразу чотири пісні росіянина.

Топ-10 пісень на Spotify

"ПОВОД" – MORGENSHTERN "Дом" – MORGENSHTERN Abracadabra – Lady Gaga "Пустой вокзал" – MORGENSHTERN "Красный флаг" – MORGENSHTERN Paris Love – Fortuna 812 "Врубай" – Parfeniuk "Кульбаби" – Тоня Матєвінко Die With A Smile – Lady Gaga, Bruno Mars "мило материшься" – volhey



Топ-10 пісень на Spotify / Скриншот