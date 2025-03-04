Що ж слухають українці у перший тиждень березня на сервісах Spotify, YouTube Music та ‎Apple Music проаналізував 24 Канал.

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Яку музику слухають українці в березні

Топ-100 композицій на YouTube Music очолює український співак з піснею "Врубай". Хіт Abracadabra зберігає другу сходинку, а на третю сходинку піднялася Тоня Матвієнко з піснею "Кульбаби".

На жаль, у п'ятірку найбільш прослуховуваних пісень серед користувачів YouTube Music в Україні входить російський виконавець Моргенштерн з піснею "Повод".

Топ-10 пісень у YouTube Music

  1. "Врубай" – Parfeniuk
  2. Abracadabra – Lady Gaga
  3. "Кульбаби" – Тоня Матвієнко
  4. "Барабани" – Артем Пивоваров Klavdia Petrivna
  5. "ПОВОД" – MORGENSHTERN
  6. "Твоя" – Alena Omargalieva
  7. Bam Bam – Misha Miller і Alex Velea
  8. "Акація" – Chico, Qatoshi і paashee
  9. "Нагадай" – Domiy
  10. APT. – ROSÉ і Bruno Mars

‎На сервісі Apple Music перше місце утримує Lady Gaga з піснею Abracadabra. У трійці найпопулярніших також пісня Світлани Лоботи "Інстинкт" і "Ау ау" у виконанні прекрасного дуету Адам і Саша Нова.

У списку найпопопулярніших пісень серед користувачів Apple Music в Україні теж не обійшлося без Моргенштерна. У топ-10 відразу дві пісні росіянина.

Також популярною є пісня "не расслабляйся" казахстанського репера Скриптоніта.


Топ-10 пісень у YouTube Music / Скриншот

Топ-10 пісень у Apple Music

  1. Abracadabra – Lady Gaga
  2. "Інстинкт" – Світлана Лобода
  3. "Ау ау" – Саша Нова, Адам
  4. "Врубай" – Parfeniuk
  5. "ПОВОД" – MORGENSHTERN
  6. "не расслабляйся" – Скриптоніт
  7. "Дом" – MORGENSHTERN
  8. The Weeknd, Anitta – Sao Paulo
  9. "Кульбаби" – Тоня Матєвінко
  10. Bad Dreams – Teddy Swims


Топ-10 пісень у Apple Music / Скриншот

Найбільш жахаючий вигляд має рейтинг найпопулярніших композицій на Spotify. Користувачі цього сервісу в Україні найбільше слухають Моргенштерна. У топ-5 відразу чотири пісні росіянина.

Топ-10 пісень на Spotify

  1. "ПОВОД" – MORGENSHTERN
  2. "Дом" – MORGENSHTERN
  3. Abracadabra – Lady Gaga
  4. "Пустой вокзал" – MORGENSHTERN
  5. "Красный флаг" – MORGENSHTERN
  6. Paris Love – Fortuna 812
  7. "Врубай" – Parfeniuk
  8. "Кульбаби" – Тоня Матєвінко
  9. Die With A Smile – Lady Gaga, Bruno Mars
  10. "мило материшься" – volhey


Топ-10 пісень на Spotify / Скриншот