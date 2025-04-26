Вірджинія Джуффре, яка судилася з принцом Ендрю через секс-скандал, скоїла самогубство

Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю в сексуальному насильстві й була ключовою фігурою у скандалі навколо Джефрі Епштейна, покінчила життя самогубство. Їй був 41 рік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що відомо про самогубство Вірджинії Джуффре

Так, у своїй заяві після самогубства родичі Вірджинії Джуффре заявили, що вона була "запеклим воїном у боротьбі з сексуальним насильством" і що "наслідки насильства стали нестерпними".

Вона покінчила життя самогубством, після того, як все життя була жертвою сексуального насильства та торгівлі людьми,

– йдеться у повідомленні.

У заяві йдеться, що мати трьох дітей померла в четвер на своїй фермі в Західній Австралії. Поліція Західної Австралії повідомила, що їх викликали до будинку в районі Ніргеббі ввечері 25 квітня, де Джуффре знайшли без свідомості. Смерть розслідується детективами Головного кримінального відомства, попередньо смерть жінки не викликає підозри.

Місяць тому Вірджинія Джуффре потрапила в аварію – в неї врізався шкільний автобус, який їхав на швидкості 110 кілометрів за годину. Жінка показала фото, на якому видно синці по всьому її тілу. Вона стверджувала, що після ДТП в неї діагностували гостру ниркову недостатність і їй лишилося жити всього кілька днів.

Поліція Західної Австралії спростувала деякі заяви активістки. Вони заявили, що трапилося зіткнення між автомобілем і автобусом поблизу міста Перт 24 березня було незначним, а за медичною допомогою ніхто не звертався. Зрештою ЗМІ підтвердили госпіталізацію Вірджинії, однак зазначали, що її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, Вірджинія Джуффре стверджувала, що Джеффрі Епштейн і його колишня дівчина Гіслейн Максвелл продали її герцогу Йоркському, коли їй було 17 років. Вона кілька років судилася із сином королеви Єлизавети II, але зрештою у 2022 році підписала з принцом Ендрю позасудову угоду.