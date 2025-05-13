Оновлений номер та яскраві костюми: гурт Ziferblat запалив на сцені Євробачення-2025

13 травня український гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray. Даниїл та Валентин Лещинські й Федір Ходаков вийшли на сцену під номером 5.

Номер гурту Ziferblat помітно відрізнявся від того, який музиканти представили на Національному відборі. Режисеркою стала Марія Коростельова. Більше про виступ українців читайте на сайті Show 24.

Не пропустіть Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

Український гурт Ziferblat вже виступив на сцені Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray. Музиканти з'явилися в костюмах від українського модельєра Івана Фролова – засновника бренду FROLOV.

Виступ Ziferblat вийшов доволі яскравим, а особливої атмосфери додавали неймовірні голоси беквокалісток. Музиканти вразили оновленим номером, оригінальними образами та красивим вокалом.

Українці за кордоном можуть голосувати за Ziferblat

Нагадаємо, що за правилами пісенного конкурсу глядачі не можуть голосувати за представників своєї країни. Однак українці, які перебувають за кордоном, можуть проголосувати за гурт Ziferblat та підтримати їх.

Віддати свій голос за фаворита можна через мобільний додаток – достатньою завантажити офіційну програму Eurovision Song Contes. Крім того, під час прямої трансляції оголосять спеціальні номери телефонів для голосування у кожній країні, на які можна буде зателефонувати надіслати SMS.

Також голосування буде доступне на сайті esc.vote.

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