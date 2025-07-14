Донька Ющенка вперше висловилася про ексневістку третього президента, яка мовчить про війну

Донька Віктора Ющенка, Віталіна, висловилася про колишню невістку третього президента України Єлизавету, яка живе в Росії та мовчить про війну. Дівчина була одружена з її рідним братом Андрієм.

У колишнього подружжя також є дочка Варвара. Пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю Віталіни виданню "Гордон".

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Віталіна Ющенко розповіла, що давно втратила зв'язок з колишньою дружиною брата.

Я не можу нічого про неї сказати вам, тому що я нічого про неї не знаю. Спілкування немає ніякого вже я не знаю навіть скільки років. Просто абсолютно ніякого немає спілкування,

– зазначила вона.

Донька Віктора Ющенка додала, що ні Єлизавета, ні їхня з Андрієм дочка Варвара не виходять на зв'язок.

Сумно. Сумно, тому що Варечка – це ж наша Варечка. Що так життя складеться, ніхто не знав. Це для нас такий сумний бік, але, дай Боже, щоб у дитини все було добре, щоб вона з силою і можливостями змогла колись все зрозуміти й знала, що її батько, і тітка, і дід люблять. І бабуся,

– висловилася Віталіна.

Що відомо про Єлизавету Ющенко

Єлизавета Ющенко – молодша сестра української інфлуенсерки Маші Єфросиніної. У 2009 році вийшла заміж за сина Віктора Ющенка Андрія, однак у 2012 році вони розлучилися. Колишнє подружжя має доньку Варвару.

У 2014 році Єлизавета вийшла заміж вдруге за російського бізнесмена, якому народила сина.

Єлизавета Ющенко мовчить про війну Росії з Україною. Раніше Маша Єфросиніна розповіла, що не спілкується близько з молодшою сестрою. Інфлуенсерка зазначила, що у них "немає спілкування як у сестер".

"Мені дуже боляче про це говорити. Тому що зараз мої емоції й мої почуття перестануть бути моїми, а стануть предметом обговорення людей, які до цих почуттів не мають жодного відношення, а тим паче емпатії. Я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Я не можу нести цю відповідальність", – наголосила Єфросиніна.