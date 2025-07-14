У бывших супругов также есть дочь Варвара. Пишет Show 24 со ссылкой на интервью Виталины изданию "Гордон".

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Виталина Ющенко рассказала, что давно потеряла связь с бывшей женой брата.

Я не могу ничего о ней сказать вам, потому что я ничего о ней не знаю. Общения нет никакого уже я не знаю даже сколько лет. Просто абсолютно никакого нет общения,

– отметила она.

Дочь Виктора Ющенко добавила, что ни Елизавета, ни их с Андреем дочь Варвара не выходят на связь.

Печально. Грустно, потому что Варечка – это же наша Варечка. Что так жизнь сложится, никто не знал. Это для нас такая печальная сторона, но, дай Бог, чтобы у ребенка все было хорошо, чтобы она с силой и возможностями смогла когда-то все понять и знала, что ее отец, и тетя, и дед любят. И бабушка,

– высказалась Виталина.

Что известно о Елизавете Ющенко

Елизавета Ющенко – младшая сестра украинской инфлуэнсерки Маши Ефросининой. В 2009 году вышла замуж за сына Виктора Ющенко Андрея, однако в 2012 году они развелись. Бывшие супруги имеют дочь Варвару.

В 2014 году Елизавета вышла замуж во второй раз за российского бизнесмена, которому родила сына.

Елизавета Ющенко молчит о войне России с Украиной. Ранее Маша Ефросинина рассказала, что не общается близко с младшей сестрой. Инфлуенсерка отметила, что у них "нет общения как у сестер".

"Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. Я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность", – подчеркнула Ефросинина.