Виталина Ющенко рассказала о связи семей Виктора Ющенко и Игоря Поклада на прощании с композитором. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Дочь Виктора Ющенко вспомнила последнюю встречу отца с Игорем Покладом. Это было на день рождения композитора – его 83-летия.

Это была очень теплая и долгая встреча. Мне жаль, что такие теплые встречи случались нечасто. Но в то же время искренне радуюсь, что они были в нашей жизни. Мы время от времени наведывались к ним в гости. Всех домашних любимцев Игоря Дмитриевича знали поименно,

– рассказала Виталина.

Виталина добавила, что в последнее время много переписывалась с женой Игоря Поклада, Светланой. Они знали о том, что композитор попал в больницу.

"Знаете, я уверена: если бы не эта проклятая война, развязанная так называемыми соседями, Игорь Дмитриевич до сих пор жил бы, творил – и подарил бы нам еще не одну легендарную песню", – считает дочь Ющенко.

Виталина Ющенко добавила, что в их семье на каждом празднике звучат песни Игоря Дмитриевича. В день прощания с Игорем Покладом Виктор Ющенко не смог лично почтить его память, но позвонил Светлане.

Какими были отношения моего отца и Игоря Поклада? Были ли они друзьями? А кто такой друг? Каждый вкладывает в это слово что-то свое. Но по тем ценностям, которые их объединяли, они были даже не просто друзьями – они были братьями. Звонили ли они друг другу каждый день? Нет. Но всегда появлялись друг для друга тогда, когда кому-то из них это было нужно,

– добавила она.

Напомним, легендарный композитор Игорь Поклад умер 9 июля. С ним попрощались в пятницу, 11 июля. Игоря Поклада похоронили на Берковецком кладбище.