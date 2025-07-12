Віталіна Ющенко розповіла про зв'язок сімей Віктора Ющенка та Ігоря Поклада на прощанні з композитором. Про це пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Донька Віктора Ющенка пригадала останню зустріч батька з Ігорем Покладом. Це було на день народження композитора – його 83-річчя.

Це була дуже тепла й довга зустріч. Мені шкода, що такі теплі зустрічі траплялися нечасто. Але водночас щиро радію, що вони були в нашому житті. Ми час від часу навідувалися до них у гості. Всіх домашніх улюбленців Ігоря Дмитровича знали поіменно,

– розповіла Віталіна.

Віталіна додала, що останнім часом багато листувалась з дружиною Ігоря Поклада, Світланою. Вони знали про те, що композитор потрапив до лікарні.

"Знаєте, я впевнена: якби не ця клята війна, розв'язана так званими сусідами, Ігор Дмитрович і досі жив би, творив – і подарував би нам ще не одну легендарну пісню", – вважає донька Ющенка.

Віталіна Ющенко додала, що в їхній сім'ї на кожному святі лунають пісні Ігоря Дмитровича. У день прощання з Ігорем Покладом Віктор Ющенко не зміг особисто вшанувати його пам'ять, але зателефонував Світлані.

Якими були стосунки мого батька та Ігоря Поклада? Чи були вони друзями? А хто такий друг? Кожен вкладає в це слово щось своє. Але за тими цінностями, які їх єднали, вони були навіть не просто друзями – вони були братами. Чи дзвонили один одному щодня? Ні. Але завжди з'являлися одне для одного тоді, коли комусь з них це було потрібно,

– додала вона.

Нагадаємо, легендарний композитор Ігор Поклад помер 9 липня. З ним попрощалися у п'ятницю, 11 липня. Ігоря Поклада поховали на Берковецькому кладовищі.