Для багатьох українців новина про втрату шокувала, адже попри поважний вік, Поклад продовжував насолоджуватись життям і любити Україну, пише Show24 з посиланням на OBOZ.UA.

До теми "Ой, летіли дикі гуси", "Тече вода", "Зелен клен" і не тільки: найвідоміші хіти Ігоря Поклада

Дружина Світлана поспілкувалась із журналістами й розповіла, як помер її чоловік.

Так, він дійсно пішов із життя під звуки "Шахедів", які летіли у нас над головами. Він пішов дуже тихо, дуже мирно, спокійно. Господь настільки його любив, що він при такому важкому діагнозу не мав ні хвилини болю. Мабуть, це має якось втішити кожного з нас,

– розповіла дружина композитора.

По своїй смерті Ігор Поклад залишив скарб, з яким ніколи не вдасться попрощатись. Ймовірно, жінка мала на увазі творчий спадок, який залишився у вигляді нот, пісень, музичних творів. Світлана подякувала усім, хто прийшов віддати шану композитору. Вона подякувала кожному, хто після сумної вістки подзвонив, прийшов чи написав слова підтримки, яких так потребувала родина.

Він не дожив до перемоги. Але ми всі сподіваємось, що доживемо, і співатимемо й слухатимемо його музику,

– підсумувала Світлана.

Вдова композитора розповіла й про причину смерті чоловіка. За її словами, найбільше на його здоров'я вплинув період окупації, коли їм довелось жити у підвалі.