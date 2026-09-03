Як виглядають діти мера Києва: 21-річний син Віталія Кличка показав рідкісне фото з сестрою

Нащадки столичного мера Віталія Кличка нечасто тішать публіку подробицями свого приватного життя. Проте днями його 21-річний син Максим зробив приємний виняток та замилував мережу теплою світлиною зі своєю старшою сестрою.

Зазвичай сторінка хлопця рясніє суто спортивним контентом, адже він професійно займається баскетболом. Але цього разу юнак вирішив розбавити стрічку родинними моментами. В інстаграмі Максим опублікував милий кадр, на якому міцно притискає до себе 23-річну Єлизавету-Вікторію.

Судячи з локації, родичі чудово провели час разом, катаючись на каруселях у німецькому Мюнхені. До речі, з парку атракціонів дівчина пішла не з порожніми руками, отримавши в презент велику м'яку іграшку.

Сумую за тобою,

– коротко, але дуже емоційно підписав публікацію баскетболіст.

Діти Кличка / фото з інстаграму

Нагадаємо, що загалом у Віталія Кличка та його колишньої дружини Наталії Єгорової троє спільних дітей. Окрім Максима та Єлизавети, в експодружжя є 26-річний первісток Єгор-Даніель, який після отримання диплома лондонського вишу залишився працювати за кордоном. Чим саме зараз займається донька політика, родина тримає в секреті, хоча свого часу дівчина вивчала психологію в Нідерландах.

Дорослий син Віталія Кличка / фото з інстаграму

Батьки розлучилися у серпні 2022 року, і зараз Наталія облаштувала свій побут у Німеччині, де займається моделінгом та благодійністю. Оскільки всі нащадки роз'їхалися світом, їхні спільні родинні зустрічі стали справжньою рідкістю, за якою ви зрідка можете спостерігати в їхніх соцмережах.

Стало відомо, де зараз донька Володимира Кличка після смерті Гейден Панеттьєрі.