Обычно страница парня пестрит исключительно спортивным контентом, ведь он профессионально занимается баскетболом. Но на этот раз юноша решил разнообразить ленту семейными моментами. В инстаграме Максим опубликовал милый снимок, на котором крепко прижимает к себе 23-летнюю Елизавету-Викторию.

Судя по месту съемки, родственники прекрасно провели время вместе, катаясь на каруселях в немецком Мюнхене. Кстати, из парка аттракционов девушка ушла не с пустыми руками, получив в подарок большую мягкую игрушку.

Скучаю по тебе,

– короткая, но очень эмоциональная подпись баскетболиста к публикации.

Дети Кличко / фото из инстаграма

Напомним, что всего у Виталия Кличко и его бывшей жены Натальи Егоровой трое общих детей. Помимо Максима и Елизаветы, у бывших супругов есть 26-летний первенец Егор-Даниэль, который после получения диплома лондонского вуза остался работать за границей. Почему именно сейчас занимается дочь политика, семья держит в секрете, хотя в свое время девушка изучала психологию в Нидерландах.

Взрослый сын Виталия Кличко / фото из инстаграма

Родители развелись в августе 2022 года, и сейчас Наталья обустроила свою жизнь в Германии, где занимается моделингом и благотворительностью. Поскольку все дети разъехались по миру, их совместные семейные встречи стали настоящей редкостью, за которой вы изредка можете наблюдать в их соцсетях.

Стало известно, где сейчас находится дочь Владимира Кличко после смерти Хейден Панеттьери.