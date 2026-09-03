Зазвичай сторінка хлопця рясніє суто спортивним контентом, адже він професійно займається баскетболом. Але цього разу юнак вирішив розбавити стрічку родинними моментами. В інстаграмі Максим опублікував милий кадр, на якому міцно притискає до себе 23-річну Єлизавету-Вікторію.

Судячи з локації, родичі чудово провели час разом, катаючись на каруселях у німецькому Мюнхені. До речі, з парку атракціонів дівчина пішла не з порожніми руками, отримавши в презент велику м'яку іграшку.

Сумую за тобою,

– коротко, але дуже емоційно підписав публікацію баскетболіст.

Діти Кличка / фото з інстаграму

Нагадаємо, що загалом у Віталія Кличка та його колишньої дружини Наталії Єгорової троє спільних дітей. Окрім Максима та Єлизавети, в експодружжя є 26-річний первісток Єгор-Даніель, який після отримання диплома лондонського вишу залишився працювати за кордоном. Чим саме зараз займається донька політика, родина тримає в секреті, хоча свого часу дівчина вивчала психологію в Нідерландах.

Дорослий син Віталія Кличка / фото з інстаграму

Батьки розлучилися у серпні 2022 року, і зараз Наталія облаштувала свій побут у Німеччині, де займається моделінгом та благодійністю. Оскільки всі нащадки роз'їхалися світом, їхні спільні родинні зустрічі стали справжньою рідкістю, за якою ви зрідка можете спостерігати в їхніх соцмережах.

Стало відомо, де зараз донька Володимира Кличка після смерті Гейден Панеттьєрі.