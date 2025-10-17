Віталій Кличко розповів, які у нього стосунки з колишньою дружиною
- Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що спілкується з колишньою дружиною Наталією Єгоровою, і їхні стосунки покращилися.
- Він не став розкривати інші подробиці їхніх стосунків.
Мер Києва Віталій Кличко розкрив деякі подробиці свого особистого життя. Він зізнався, чи спілкується з колишньою дружиною, співачкою Наталією Єгоровою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Ранок у великому місті". Журналістка поспілкувалась з мером Києва на прем'єрі фільму "Друге дихання".
Віталій Кличко розповів, що спілкується з колишньою дружиною. Ба більше, він зазначив, що стосунки з Наталією Єгоровою покращилися. Водночас розкривати інші подробиці мер Києва не став.
Набагато краще, ніж до того (підтримують стосунки – 24 Канал). Спілкуємося, вирішуємо (проблеми – 24 Канал), розуміємо одне одного набагато краще,
– поділився Кличко.
Що відомо про стосунки Кличка та Єгорової?
Нагадаємо, що Віталій Кличко і Наталія Єгорова розлучилися у серпні 2022 року після 25 років шлюбу. У колишнього подружжя є троє дітей: сини Єгор-Даніель (2000 рік), Максим-Олександр (2005 рік) і донька Єлизавета-Вікторія (2002 рік).
У тому ж інтерв'ю мер Києва розповів, що Максим займається баскетболом. Кличко зізнався, що тримає кулаки за сина, щоб він показав гарний результат. Хлопець грає за збірну України, але наразі живе за кордоном.
А от Єгор взимку 2024 року отримав диплом Лондонської школи економіки й політичних наук. За словами Кличка, він продовжуватиме навчання в університеті за спеціальністю "Бізнес-менеджмент".