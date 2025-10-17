Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Ранок у великому місті". Журналістка поспілкувалась з мером Києва на прем'єрі фільму "Друге дихання".

Віталій Кличко розповів, що спілкується з колишньою дружиною. Ба більше, він зазначив, що стосунки з Наталією Єгоровою покращилися. Водночас розкривати інші подробиці мер Києва не став.

Набагато краще, ніж до того (підтримують стосунки – 24 Канал). Спілкуємося, вирішуємо (проблеми – 24 Канал), розуміємо одне одного набагато краще,

– поділився Кличко.

Що відомо про стосунки Кличка та Єгорової?