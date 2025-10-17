Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Утро в большом городе". Журналистка пообщалась с мэром Киева на премьере фильма "Второе дыхание".
Виталий Кличко рассказал, что общается с бывшей женой. Более того, он отметил, что отношения с Натальей Егоровой улучшились. В то же время раскрывать другие подробности мэр Киева не стал.
Гораздо лучше, чем до того (поддерживают отношения – 24 Канал). Общаемся, решаем (проблемы – 24 Канал), понимаем друг друга гораздо лучше,
– поделился Кличко.
Что известно об отношениях Кличко и Егоровой?
Напомним, что Виталий Кличко и Наталья Егорова развелись в августе 2022 года после 25 лет брака. У бывших супругов есть трое детей: сыновья Егор-Даниэль (2000 год), Максим-Александр (2005 год) и дочь Елизавета-Виктория (2002 год).
В том же интервью мэр Киева рассказал, что Максим занимается баскетболом. Кличко признался, что держит кулаки за сына, чтобы он показал хороший результат. Парень играет за сборную Украины, но сейчас живет за границей.
А вот Егор зимой 2024 года получил диплом Лондонской школы экономики и политических наук. По словам Кличко, он будет продолжать обучение в университете по специальности "Бизнес-менеджмент".