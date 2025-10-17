Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Утро в большом городе". Журналистка пообщалась с мэром Киева на премьере фильма "Второе дыхание".

Виталий Кличко рассказал, что общается с бывшей женой. Более того, он отметил, что отношения с Натальей Егоровой улучшились. В то же время раскрывать другие подробности мэр Киева не стал.

Гораздо лучше, чем до того (поддерживают отношения – 24 Канал). Общаемся, решаем (проблемы – 24 Канал), понимаем друг друга гораздо лучше,

– поделился Кличко.

Что известно об отношениях Кличко и Егоровой?