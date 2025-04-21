"Маленьке курчатко": Віталій Козловський показав особливу фотосесію з однорічним сином

Віталій Козловський показав нові кадри зі своїм однорічним сином та дружиною. Родина провела спільну фотосесію з нагоди Великодня.

Відтак, вони вирішили поділитися деякими кадрами з шанувальниками й показали, як підріс малюк. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Козловського.

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На відео, опублікованому в соціальних мережах, можна побачити бекстейдж зйомки, де подружжя обрало стримані образи – джинси та світлий верх, а Оскара одягнули в жовтий костюм.

Христос Воскрес! Маленьке курчатко бажає всім Світлого Великодня і добрих звісток. Аби швидше всі родини були разом,

– зазначили Юлія та Віталій під роликом.

Що відомо про сина Віталія Козловського та Юлії Бакуменко

Малюк народився у лютому 2024 року, однак артист повідомив про поповнення в родині лише через кілька місяців під час одного з інтерв'ю. Тоді ж Козловський розповів, що був присутній на пологах і особисто вибирав ім'я для хлопчика.

Минулої весни батьки охрестили Оскара в Михайлівському Золотоверхому соборі. Хрещеними стали дружина телеведучого Анатолія Анатоліча – Юла, та відомий український продюсер Андрій Ігнатченко.

Варто зазначити, що зовсім нещодавно родина Козловського відсвяткувала перший день народження сина.